¿Solicitas una visa de inmigrante? Lo que no debes olvidar

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El procedimiento para solicitar una visa de inmigrante puede ser un proceso abrumador e intimidante, lo que puede provocar que muchas personas cometan equivocaciones importantes a la hora de presentar sus documentos a la Embajada de los Estados Unidos.

Con esto en mente, te presentamos qué debes considerar a la hora solicitar una visa:

¿Qué no debe faltar?

Todos los solicitantes de visas de inmigrante a los Estados Unidos y de visas de prometido(a) tipo K deben presentar, el día de su entrevista, el acta de nacimiento original, debido a que esta prueba su identidad.

Los solicitantes en las categorías IR5 (padre o madre de ciudadano estadounidense) y F4 (hermano o hermana de ciudadano estadounidense) también deben llevar el acta de nacimiento original del peticionario para comprobar la relación familiar.

Además, los solicitantes IR5 peticionados por un hijastro ciudadano estadounidense deben presentar el acta de matrimonio original.

La embajada advierte que no llevar todos los documentos civiles originales requeridos puede causar la reprogramacion de la entrevista y retrasar el proceso.