Tasas del dólar para este 19 de octubre 2025

Tasas del dólar para este 19 de octubre 2025

Foto: Guetty Images

El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense de este 19 de octubre son de RD$63.4383/US$ y RD$63.9877/US$, respectivamente, las cuales servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 20 de octubre de 2025.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, indicó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

