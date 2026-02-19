Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad HoyTV
Las reconocidas actrices de la novela “Yo soy Betty, la fea”, Lorna Cepeda (“la Peliteñida”) y Natalia Ramírez (Marce) se presentarán hoy en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua a las 8:00 de la noche con la obra “Muertas de la Risa”. La comedia negra, con el patrocinio del Periódico Hoy, ha tenido un exitoso recorrido en diferentes escenarios a nivel mundial. Síguenos en: / periodicoho. . / periodicohoy / periodicohoyrd #PeriódicoHOY #HOYDigital #RepúblicaDominicana #guardianesdelaverdad #política #rd

''Muerta de Risa'': Villanas de “Yo soy Betty, la fea” ahora hacen reír en el teatro

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking