El jueves 16 de octubre del 2025, aproximadamente a las 3:00 de la tarde, el estudiante de Derecho Alexander Jiménez Galvan, a quien apodan Alex, llegó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y disparó contra dos miembros de la seguridad de esa casa de altos estudios, dejándolos gravemente heridos.

Jiménez Galván fue detenido por personas que estaban cerca donde se desarrollaron los hechos, y posteriormente lo entregaron a la Policía Nacional. Más tarde, pasadas las 5:00 de la tarde, la UASD indicó basada en informaciones sin confirmar, que el tirador «se había molestado» por una actitud de unos de los que trabajan en la universidad, refiriéndose a integrantes de la seguridad.

Hasta hoy no se tenía detalles sobre lo que realmente había motivado al imputado a emprender a tiros contra esos empleados de la UASD. Una fuente reveló al periódico Hoy que el día anterior al tiroteo, el miércoles, Alex «fue sorprendido por la víctima (el seguridad Miguel Ángel Claudio Chacón)» junto a una joven dentro de las instalaciones de la universidad.

Según la fuente, esto provocó que los empleados que tuvieron ese encuentro con Alex les retuvieran sus documentos personales para elaborar un informe, como indican los protocolos; le dijeron que se quedarían con ellos y que él debía retirarlos al siguiente día, el jueves.

Cuando el señalado volvió por sus documentos protagonizó el tiroteo, según la fuente.

Más temprano, la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva, como medida de coerción contra Alex, por presunta tentativa de homicidio.

Mientras, uno de los heridos, Lyedgers Encarnación, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Centro Médico Cubano, poco después de incidente.

Johanna Corona, relacionista pública de la clínica, dijo que Encarnación había llegado a ese centro de salud sin signos vitales. Luego de la cirugía, el herido fue trasladado a cuidados intensisvos, donde se mantiene estable, dentro de su cuadro.