“Una buena noche con George Clooney”: se subasta una cita con el actor para una causa benéfica

Desde la organización esperan poder recaudar al menos USD 60.000 durante la puja por el actor. Qué incluye el encuentro

George Clooney se prepara para ofrecer una noche inolvidable en Nueva York, todo por una causa benéfica. El reconocido actor de 63 años ha decidido subastar una velada “íntima” junto a él a través de Charitybuzz. La subasta, titulada “Una buena noche con George Clooney”, tiene como objetivo recaudar fondos para la Clooney Foundation for Justice, una organización dedicada a luchar contra los abusos de los derechos humanos en todo el mundo.

La subasta, que comenzó con un monto inicial de USD 10.000, ha alcanzado los USD 31.000 y espera llegar a los USD 60.000. En su comunicado, la organización explicó que “la Clooney Foundation for Justice libra justicia para los abusos de derechos humanos alrededor del mundo. La fiesta de cena privada está recaudando fondos para Waging Justice for Women”.

La noche especial permitirá al ganador y a un acompañante disfrutar de un cóctel privado junto a Clooney, seguido de una cena íntima con una sesión de preguntas y respuestas. Charitybuzz detalló, “Únase al Sr. Clooney para un cóctel privado antes de la cena, tome fotos y disfrute de una cena íntima y una sesión de preguntas y respuestas”.

Charity Buzz es una casa de subastas que desde el año 2005 tiene como objetivo es vender momentos con sus artistas preferidos para luego donar lo recaudado a causas benéficas. Su proceso es sencillo: primero hay que registrarse en la página charitybuzz.com, después encontrar un evento que les interese para posteriormente hacer una buena y ganar la subasta.

Existen diversas categorías de eventos: con una oferta superior a los 9.500 dólares pueden ir a cenar con Robert Downey Jr. en septiembre próximo. Y por más de 5.000 hasta pueden ir de shopping con la supermodelo Kate Upton. Algunos de los artistas y celebridades que han participado son: Lady Gaga, Jay-Z, Justin Bieber y hasta todos los miembros de One Direction.

El ganador podrá aprovechar para hablar con el actor que ha estado en el ojo de la tormenta debido a sus recientes comentarios acerca de Quentin Tarantino. En una entrevista con GQ publicada el martes, el actor respondió a las críticas del famoso director, quien comentó que no consideraba a Clooney una estrella de cine: “Quentin dijo algunas cosas sobre mí recientemente, así que estoy un poco irritado con él”.

Para dar contexto a estos comentarios, es importante mencionar que el director expresó su opinión en una entrevista con Deadline en julio pasado. En cuanto a su relación con Tarantino, hay que recordar que ambos trabajaron juntos en la película From Dusk Till Dawn de 1996. Clooney, aún molesto por los recientes comentarios del director, sin embargo, reconoció: “Fue bastante bueno. Él estuvo bien en ella”. Brad Pitt también intervino, añadiendo: “Hay una escena, no la recuerdo bien. Pero él estuvo muy bien.”

La cena privada con George Clooney se realizará el 24 de septiembre a las 6:30 pm en Nueva York, y también incluirá la posibilidad de tomar fotos con el actor. Charitybuzz invita a los interesados a participar en la subasta para tener una noche única y, al mismo tiempo, apoyar una causa importante.

La ocasión de la subasta y la cena con Clooney no es solo una oportunidad para charlar sobre el pasado y presente del actor, sino también para contribuir a una buena causa.

Los fondos recaudados irán destinados a ‘Waging Justice for Women’, un programa de la Clooney Foundation for Justice dedicado a promover los derechos y la justicia para las mujeres vulnerables en todo el mundo. La organización tiene múltiples programas, incluyendo TrialWatch y The Docket, enfocados en proteger a las personas más vulnerables.