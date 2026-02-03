¿Qué está pasando entre Luinny Corporán y Kenny Valdez?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El comunicador Luinny Corporán ha enfrentado públicamente a la periodista Kenny Valdéz por comentarios y ataques que ella ha hecho en su contra en distintos espacios mediáticos.

En varios clips y publicaciones Valdez ha lanzado críticas fuertes hacia Luinny y su show, cuestionando su originalidad y decisiones laborales.

Mientras, que el CEO del “Show de Luinny Corporán” respondió de inmediato a sus declaraciones.

Bad Bunny convierte su Grammy en protesta contra ICE

El puertorriqueño Bad Bunny sorprendió este domingo durante la ceremonia de los Premios Grammy al lanzar un mensaje político en pleno discurso de aceptación.

Al recibir su galardón, el artista dijo: “Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir… ¡ICE FUERA!”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El comentario generó una fuerte reacción entre el público presente y en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la postura del intérprete de EoO.

Su declaración se interpretó como un gesto de apoyo a las comunidades migrantes y una crítica directa a las políticas de detención y deportación que han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.