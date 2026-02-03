Viento y mucho frío: conoce los efectos indirectos del ciclón bomba en República Dominicana

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Aunque este fenómeno está al este de Estados Unidos y va rumbo a Canadá,  sus efectos ya se están sintiendo en República Dominicana.

¿Tú has sentido este frío que no da tregua y la lluvia de estos días? No es casualidad… lo que está pasando tiene nombre: ciclón bomba.

Aunque este fenómeno está al este de Estados Unidos y va rumbo a Canadá, el analista meteorológico Jean Suriel explicó que sus efectos ya se están sintiendo en República Dominicana.

¿Pero qué es eso de un ciclón bomba?

No es un ciclón tropical ni un huracán. Es una baja presión que se fortalece muy rápido en invierno y mueve sistemas completos… incluso a miles de kilómetros.

El ciclón bomba empujó el sistema frontal número 24

que se juntó con una vaguada y eso es lo que ha provocado las precipitaciones en gran parte del país.

