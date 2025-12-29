Estos son los documentos para llevar a la entrevista para hijastro(a) o padrastro/madrastra

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Si usted solicita una visa de inmigrante a los Estados Unidos como hijastro o hijastra de un ciudadano estadounidense o residente permanente legal (LPR), o como padrastro o madrastra de un ciudadano estadounidense, debe llevar a su entrevista los documentos civiles originales obligatorios.

Así lo dio a conocer este lunes la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.

Primero, debe presentar su acta de nacimiento. También, debe llevar el acta de matrimonio que establece la relación familiar.

Como los hijastros y padrastros están legalmente vinculados a través del matrimonio con el padre o madre biológico(a), este documento es indispensable para demostrar la elegibilidad.

“Si el peticionario o el padre/madre tuvo matrimonios anteriores, debe presentar los documentos de terminación de esos matrimonios, como el acta de divorcio o el acta de defunción, según corresponda”, explicaron.

La entidad informó además que, para matrimonios y divorcios realizados en la República Dominicana, solo se aceptan documentos civiles originales.

Mientras que, para matrimonios y divorcios realizados en los Estados Unidos, se aceptan documentos originales o copias certificadas.

“No llevar estos documentos civiles requeridos puede resultar en una reprogramación de su entrevista. Para evitar contratiempos, verifique con anticipación que tiene todas las actas de matrimonio y divorcio necesarias antes de la fecha de su cita”, aclararon.