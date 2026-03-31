5 recetas irresistibles con bacalao que debes probar

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Una nueva propuesta gastronómica está captando la atención de los amantes de la cocina: distintas recetas con bacalao, versiones creativas que fusiona tradición y sabor en un solo plato.

A continuación las recetas:

Chimi de Bacalao Noruego

Chimi

Ingredientes:

Para los chimis:

-2 lb. de Bacalao Noruego desalado

-¼ taza de cebolla rallada

-1 huevo

-½ taza de pan rallado

-1 cdta de ajo en polvo

-4 cdas de aceite vegetal

Para la salsa:



-¼ Taza de cilantrico picado

-½ Taza de mayonesa

-¼ Taza de salsa kepchut

-1 Cda. de salsa inglesa

-1 Cdta. de vinagre

-1 Cdta de azúcar

Para el armado:



-Tomates verdes lonjeados

-Cebolla lonjeada

-Repollo blanco y morado picado fino

-6 panes de agua

Preparación:



Para los chimi:

-Mezcla el Bacalao Noruego con el resto de los ingredientes.

-Dividir la mezcla en cuatro, darle forma de albóndigas luego las aplastas hasta formar un rectángulo de ¼ pulg de grosor.

-Coloca los chimi encima de un papel encerado y reposa en el congelador.

Bollos de maíz con salsa de bacalao

Bollos de maíz

Ingredientes:

Para la salsa:

1 Libra de Bacalao Noruego desalado

2 Cdas. de aceite

¼ Taza de cebolla picadito

1 Ají cubanela, picadito

2 Cdas. de pasta de tomates

2 Dientes de ajo majados

1 Taza de tomates maduros, pelados y picaditos

½ Cdta. de orégano

½ Cda. de vinagre

½ Taza de cilantro, picadito

4 Cdas. de crema de leche

Para los bollos:

2 Tazas de caldo de pollo

2 Tazas de leche entera

1 Cdta. de sal

2 Cdas. de azúcar

1 Cdta. de anís

1 Taza de coco seco rallado

2 Tazas de harina de maíz

1 Cdta de bicarbonato de soda

½ Taza de harina de trigo (opcional)

Preparación

Para la salsa:

Vierte el aceite a una sartén, sofríe la cebolla, el ají por dos minutos, agrega la pasta de tomates, continúa sofriendo moviendo junto a los ajos.

Incorpora los tomates y el orégano, cuando la salsa esté consistente incorpora el Bacalao Noruego, el orégano, vinagre.

Cocinar por 5 minutos. Vierte la crema de leche y el cilantro. Reservar.

Para los bollos:

Vierte todos los ingredientes a un caldero de fondo grueso menos el bicarbonato, cocinar a fuego moderado moviendo constantemente hasta que tome consistencia y se desprenda del fondo del caldero.

Dejar reposar hasta que se refresque y agrega el bicarbonato. Mezclar, formar los bollos del tamaño deseado. Vierte agua a una olla, agrega las espinas gruesas del Bacalao Noruego.

Cuando rompa el hervor coloca los bollos y cocina hasta que flote. Retira y sirve con la salsa de Bacalao Noruego y cilantro.

Mofongo de bacalao

Mofongo

4 Oz de Bacalao Noruego

2 Plátanos Pintos

1 Diente de Ajo Machacado

2 Oz de Aceite de Oliva

Pimienta Negra al Gusto

1 Rama de Perejil Rizado

1 Lt de Aceite para freír

Caldo

8 Oz de Auyama pelada en cuadros

1 Hoja de Laurel1⁄2 Cebolla Amarilla pelada y cortada en dos

1 Cabeza de Ajo pelados y partidos en dos

1 Rama de Apio en dos

3 Lts de Agua

Sal al gusto

Preparación

Pelar los plátanos y cortar en rebanadas, luego freír hasta que doren y se cocinen bien por dentro y reservar con unas servilletas para que absorban el aceite en exceso.

En una sartén con un poco de aceite de oliva salteamos el Bacalao Noruego para sellarlo y cocinarlo unos 3 minutos.

Para el caldo: agregar en una olla el agua, la auyama pelada en cuadros, hoja de laurel, cebolla amarilla pelada, ajo, apio y sal al gusto, dejar hervir a fuego medio hasta ablandar, cuando haya reducido el líquido un poco menos de la mitad, sacar la hoja de laurel y apagar.

Luego licuar todos los ingredientes, rectificar la sal y reservar para el mofongo.

Para el mofongo: con un pilón machacar el ajo con un poco de aceite de oliva y sal, luego agregar el Bacalao Noruego y seguir machacar, agregar el plátano frito y machacar, agregar un poco del caldo que preparamos previamente para que ablande y se mezclen de forma homogénea todos los ingredientes.

En un bowl untamos un poco de aceite de oliva, seguido sacar el mofongo del pilón y rellenar la taza.

Servir en un plato, colocar el caldo arriba o aparte.

Pastelón de papas con bacalao



Pastelón de papas

Ingredientes:

8 Oz de Bacalao Noruego

½ Cebolla Amarilla en cuadritos

1 Diente de Ajo machacado

1 Ají Morrón Verde en cuadritos

3 Ajíes Morrones Amarillos picados en 4

4 Oz de Mayonesa

2 Lbs de Papas peladas

3 Limones

60 ml de Aceite de Oliva

½ Aguacate rebanados

Sal al gusto

Pimienta Negra al gusto

1 Huevo Hervido

Preparación

Hervir las papas con suficiente sal hasta que ablanden.

Luego picar los ajíes amarillos, eliminar las semillas y las venas y cortarlos en cuartos, llévalos a hervir hasta que ablanden.

Una vez ablanden retira la piel, licúa y reserva, obtendrás una salsa de consistencia un poco espesa y de color amarillo.

Después sofríe el Bacalao Noruego con el pimiento verde, el ajo y la cebolla y una vez dorado reservar.

Cuando las papas estén listas, hacer puré y agregar la salsa amarilla, el aceite, el jugo de los limones, la sal y la pimienta.

Luego mezclar por separado el Bacalao Noruego, la mayonesa con un poco de sal y pimienta.

Para formar el pastelón puede usar un molde o envase, tomar una porción de la masa de papa y cubrir el fondo.

Luego colocar las rebanadas de aguacate por encima del puré, seguido de la mezcla del Bacalao Noruego y la mayonesa.

Para sellar tomar otra pequeña porción de masa y tapar todo el Bacalao Noruego.

Agregue los huevos cortados en rebanadas en el tope junto con las aceitunas.

Dejar reposar un poco en la nevera. Este es un plato que se sirve frío.

Asopao de bacalao

Asopao de bacalao

Ingredientes:

8 Oz de Bacalao Noruego

16 Oz de Arroz

3 Lts de Agua

1 Pimiento Morrón Rojo en cuadritos

1 Ají Cubanela en cuadritos

1 Hoja de Laurel

½ Cebolla Amarilla en cuadritos

2 Dientes de Ajo Machacados

1 Manojo de Cilantro

2 Oz de Pasta de Tomates

2 Oz Aceite de Oliva

1 Cucharadita de Azafrán

4 Oz de Auyama

Sal al gusto

Preparación

En una olla verter el aceite de oliva, cuando tome temperatura, sofreír el pimiento morrón, la cebolla, la auyama, el ají cubanela, el ajo y el Bacalao Noruego, en ese mismo orden.

Luego de dorar los ingredientes, añadir la pasta de tomate y mezclar.

Pasado 1 minuto de mezclar todo, agregar el arroz y seguido eche el agua y el azafrán y dejar a fuego alto.

Esperar que el agua empiece a hervir, luego lo remover un poco y tapar.

Verificar cada 5 minutos que el arroz esté blando y que el líquido no se seque por completo.