8,000 becas Generación STEAM serán otorgadas a jóvenes dominicanos

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Ante las transformaciones que experimenta el mercado laboral tanto en la República Dominicana como a nivel global, el Ministerio de la Juventud impulsa iniciativas orientadas a preparar a las nuevas generaciones para los desafíos de una economía cada vez más vinculada a la innovación, la tecnología y el desarrollo de nuevas competencias profesionales.

A partir de los levantamientos realizados por el Ministerio de la Juventud durante las jornadas Juventud con B de Barrio , espacios creados para escuchar directamente a los jóvenes en sus comunidades y conocer de primera mano sus aspiraciones y necesidades, junto a los estudios desarrollados por la Unidad Técnica de Estudios sobre Juventudes (UESJ) , se ha identificado un creciente interés de la juventud dominicana en formarse en áreas vinculadas a la tecnología, la innovación, el análisis de datos y otras disciplinas asociadas a las carreras STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).

Estos análisis también han permitido observar una brecha entre las áreas de estudio que tradicionalmente eligen muchos jóvenes, las nuevas competencias y perfiles profesionales que actualmente demanda el mercado laboral.

Estos hallazgos coinciden con diversos estudios sobre el mercado laboral, entre ellos informes de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), que señalan una creciente demanda de profesionales en áreas tecnológicas, científicas y de innovación, así como una mayor valoración de habilidades técnicas y especializadas en el entorno laboral actual.

En respuesta a esta realidad y al interés manifestado por los propios jóvenes, el Ministerio de la Juventud realizará este próximo sábado la primera entrega de las 8,000 becas del programa Generación STEAM , orientadas a programas de postgrado y educación continua , con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación en áreas estratégicas para el desarrollo del país.

La entrega de estas becas inicia con jóvenes de las regiones Sur y Este, así como de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Posteriormente, en un segundo acto, serán entregadas las becas correspondientes a las 14 provincias de la región del Cibao, como parte del alcance nacional de este programa.

Las becas serán otorgadas en alianza con prestigiosas instituciones académicas internacionales, entre ellas la Universidad Católica de Manizales, Universidad Santander, European Business School (EUDE), Spain Business School y Formato Educativo Escuela de Negocios .

El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, destacó que esta iniciativa responde al compromiso de la institución de escuchar a la juventud dominicana y generar oportunidades reales de crecimiento académico y profesional.

“Como Ministerio estamos para escuchar a la juventud, comprender sus aspiraciones y trabajar para que cada joven tenga acceso a oportunidades de formación que les permitan desarrollarse y aportar al futuro del país”, expresó.

Esta primera entrega de becas se llevará a cabo en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) , a las 2:00 de la tarde , y estará encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader Corona , junto al ministro de la Juventud, Carlos Valdez , acompañado por parte de los jóvenes beneficiarios que formarán parte de esta nueva generación de profesionales.

Con iniciativas como Generación STEAM , el Ministerio de la Juventud continúa ampliando oportunidades de formación que demanda la sociedad, apostando por el talento, el conocimiento y la preparación de las nuevas generaciones como base para el desarrollo del país.