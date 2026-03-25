Adompretur reconoce a cinco mujeres por sus liderazgos en el turismo de RD

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Santo Domingo, martes 24 de marzo de 2026. La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) celebró la ceremonia de reconocimiento “Mujeres del Turismo: Las 5 Figuras del Liderazgo”, un emotivo homenaje dedicado a Linette Arbaje, Millizen Uribe, Miguelina Butrón, Milka Hernández y María Marte, cinco profesionales cuya visión, entrega y trayectoria han marcado hitos en el desarrollo del turismo dominicano.

El acto fue encabezado por la Junta Directiva de Adompretur, presidido por la periodista y abogada Sarah Hernández, quien resaltó el valor humano y profesional de las homenajeadas, destacando su influencia en la evolución del sector turístico y su aporte a la proyección internacional del país.

Hernández subrayó que cada una de las reconocidas “representa una dimensión esencial del liderazgo femenino en el turismo dominicano: la trayectoria, la comunicación ética, la sostenibilidad, la promoción del destino y la identidad gastronómica. Todas han contribuido a que la industria avance, se fortalezca y muestre al mundo lo mejor de nuestra identidad”.

Gala

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ofreció unas palabras en las que valoró la importancia de iniciativas que visibilizan el rol de la mujer en el desarrollo nacional. Destacó que reconocer su liderazgo “es fundamental para construir una sociedad más inclusiva, equitativa y orientada al progreso”.

Asimismo, Michel Alonzo, gerente general del Marriott Aloft Piantini, expresó su satisfacción de que el hotel sirviera como escenario para una actividad que exalta el talento femenino en el turismo dominicano.

La bienvenida estuvo a cargo del maestro de ceremonias Manuel Meccariello, quien recordó que este reconocimiento se enmarca en la conmemoración del Mes de la Mujer, como tributo a quienes han dejado una huella significativa en la industria turística.

Cinco historias que inspiran al turismo dominicano

Durante la ceremonia fueron reconocidas:

Linette Arbaje – “Medio siglo trazando rutas”

Linette Arbaje junto al ministro de Energía y Minas, Joel Santos y la presidenta de Adompretur, Sarah Hernández

Por sus 50 años de trayectoria en el ámbito turoperador, convirtiéndose en referente y pilar del turismo nacional.

Millizen Uribe – “La ética como norte”

Al centro, la periodista Millizen Uribe con su galardón

Por su destacada labor en el periodismo y la comunicación, defendiendo la verdad como herramienta de transformación social.

Miguelina Butrón – “Arquitecta de sueños sostenibles”

Miguelina Butrón sostiene su galardón

Por su liderazgo en la alta gerencia hotelera y su impulso a un turismo responsable y sostenible.

Milka Hernández – “La pasión por el destino”

Milka Hernández con su premio

Por su incansable labor en la promoción de República Dominicana y el fortalecimiento del turismo interno y comunitario.

María Marte – “Esencia que alimenta el mundo”

María Marte con su reconocimiento

Chef dominicana con dos estrellas Michelin (2011–2018), reconocida por su trayectoria internacional y su aporte a la proyección de la gastronomía dominicana.

Cada reconocimiento estuvo acompañado de un video de semblanza, la entrega de estatuillas y palabras de agradecimiento de las homenajeadas, en un ambiente cargado de emoción, orgullo y celebración.

Una noche de aplausos y felicitaciones

Las homenajeadas

La actividad contó con la presencia del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el embajador de la India, Kishan Dan Dewal; pasados presidentes de Adompretur; miembros de la Junta Directiva 2025–2027; y representantes del sector turístico.

Al concluir la ceremonia, las homenajeadas recibieron cálidas felicitaciones de los asistentes, quienes compartieron un brindis junto a las personalidades invitadas.