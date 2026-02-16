Las afecciones cardíacas congénitas en niños

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

Las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas más frecuentes y tienen una frecuencia del 1 % de todos los nacidos vivos. Acompañan frecuentemente a casi todos los síndromes, como es el caso del de Down.

Representan una de las causas más frecuentes de muerte infantil a nivel mundial. Las causas de cardiopatías son multifactoriales, por lo que no hay una causa específica para su aparición, pero se ven más frecuentemente en los hijos de familias con padres que presentan una cardiopatía o que han tenido hijos cardiópatas.

La auscultación de soplo en un chequeo regular y es es el principal síntoma de referimiento. El diagnóstico temprano mejora la sobrevida y el pronóstico a largo plazo.

Ya que estamos en febrero y el 14 se celebramos el Día del Amor y la Amistad, coincidiendo con el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, es justo que hablemos de la prevención de estas enfermedades, para mantener saludables a nuestro hijos.

Dr. Fernando Rondón Rubini Pediatra, cardiólogo ecocardiografía fetal y pediátrica del Hospital General de la Plaza de la Salud.

Signos y síntomas de la patología

Fatiga con la alimentación (tiempo prolongado), auscultación de soplo, sudoración profusa con las tomas, poca ganancia de peso, infecciones de vías respiratorias a repetición y neumonías, llanto débil y cianosis.

También, taquicardias/bradicardia severa, extremidades frías, pulsos débiles, dificultad respiratoria, síncope, pulsos saltones y ausencia de pulsos femorales.

El diagnóstico de cardiopatías congénitas debe realizarse en los primeros meses del nacimiento, ya que un diagnóstico oportuno y un buen referimiento a un programa de cardiología y cardio-cirugía pediátrica mejoran la sobrevida y el pronóstico de estos pacientes.

El tratamiento dependerá del tipo de cardiopatía y la repercusión que tenga en el organismo. El 50 % de las cardiopatías requerirán de una intervención quirúrgica en algún momento de la vida.

Muchas patologías cardíacas congénitas pueden ser corregidas sin necesidad de una cirugía a corazón abierto. Estos procedimientos son realizados en la sala de cateterismo cardíaco pediátrico, implementado hace unos años en el Hospital General de la Plaza de la Salud, donde se pueden realizar dilataciones valvulares y cierre de defectos intracardíacos, con dispositivos al igual que en los hospitales de otros países desarrollados.

Diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas

Actualmente el Hospital General de la Plaza de la Salud cuenta con un laboratorio de Ecocardiografía Fetal y Pediátrico donde se puede realizar el diagnóstico certero de las cardiopatías congénitas, incluso, antes del nacimiento, en la vida fetal, lo que mejora la probabilidad de sobrevida del feto, al conocer la cardiopatía que presenta antes del nacimiento y así poder preparar un equipo multidisciplinario para manejo luego del parto.

La ecocardiografía fetal puede determinar si el feto presenta una cardiopatía dependiente de ductus arterioso y la necesidad de cirugía cardiaca al momento del nacimiento.

Preguntas frecuentes

Doctor, me dice el pediatra que mi hijo tiene un soplo, eso es malo?

El soplo no es una enfermedad, es solamente un ruido. Lo que le dice al médico, vaya a ver qué está pasando. Usted puede tener un soplo teniendo un corazón totalmente sano. Eso se llama soplo inocente o soplo funcional.

A mi hijo le duele el pecho y estoy muy preocupado

Dolor de pecho en los niños, en más del 90 % de los casos no tiene nada que ver con el corazón. En la mayoría de los casos se debe a inflamación de los músculos o de los huesos del tórax secundario a procesos virales y/o dificultad para respirar.

El pediatra me envía porque mi hijo tiene la presión alta

La hipertensión arterial en niños es menos del 1 % de la población pediátrica y cuando se presenta, en más del 90 % de los casos el problema está en los riñones y no en el corazón. Existen causas congénitas de hipertensión arterial, como es la coartación de aorta que debe ser excluida.

¿Mi hijo esta morado y eso me preocupa mucho?

La cianosis es un signo de una enfermedad seria y la principal causa es una cardiopatía congénita, por lo que el niño debe de ser llevado, lo más pronto, a un cardiólogo pediatra para su evaluación.

Glosario médico

Soplo:

Sensación auditiva de aire en el oído producido por el aumento de la velocidad de la sangre.

Cianosis:

Coloración azulada de la piel y mucosas por disminución del oxígeno en la sangre

Taquicardia:

Aumento de la frecuencia cardíaca por encima del 90 percentil para la edad y el sexo.