Abinader recibe a Michel Camilo y autoridades del Berklee College of Music

El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional al destacado pianista y compositor dominicano Michel Camilo, junto a una delegación de autoridades del prestigioso Berklee College of Music de Boston, Estados Unidos.

Durante la visita de cortesía, Michel Camilo presentó al mandatario los detalles y avances del programa Berklee en Santo Domingo 2026, una iniciativa diseñada para formar y potenciar el talento musical de jóvenes dominicanos a través de clases impartidas por profesores de la renombrada universidad.

Los jóvenes participantes también asistieron de manera gratuita a un masterclass ofrecido por Michel Camilo, impartido el miércoles 7 de este mes en el Teatro Nacional, quien además ofrecerá una beca completa a un estudiante sobresaliente, brindándole la oportunidad de cursar estudios en Berklee.

Esta nueva edición de Berklee en Santo Domingo inició el pasado lunes 5 de este mes y se extenderá hasta el sábado 10, con la participación de 200 jóvenes que fueron seleccionados entre miles de aspirantes.

La visita reforzó el compromiso del Gobierno y de las instituciones culturales con la educación artística, así como el desarrollo y la proyección internacional de la juventud dominicana.