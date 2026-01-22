Abrirá con película sobre nuestra reina Milly Quezada

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

El Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) celebrará su décimo octava edición del 28 de enero al 4 de febrero de 2026 con una programación extensa y diversa que reafirma su vocación internacional y su compromiso con el cine como herramienta de reflexión cultural, memoria histórica y diálogo entre naciones.

Esta edición tendrá como figura central a la reconocida escritora dominico-estadounidense Julia Álvarez y contará con el estreno mundial de la película Milly, la reina del merengue como acto inaugural.

Los detalles fueron ofrecidos durante un encuentro con la prensa celebrado en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), donde Omar de la Cruz, director ejecutivo del festival, presentó los ejes principales de esta edición, que coincide con la culminación del 25 aniversario de FUNGLODE y marca el inicio del camino hacia las dos décadas del FCGSD, que se celebrarán plenamente en enero de 2028.

Omar de la Cruz destacó el rol de Caribbean Cinemas, empresa con la que se estableció una alianza estratégica el pasado año, para que el público, los invitados y los protagonistas disfruten de una programación atractiva.

Julia Álvarez, participación destacada

El director del FCGSD informó que el festival contará con la participación especial de Julia Álvarez, una de las voces literarias más influyentes de la diáspora latinoamericana. Su agenda incluye una visita institucional a FUNGLODE y la proyección del documental Julia Álvarez, una vida reimaginada, acompañada de un conversatorio que abordará su infancia en Santo Domingo, el exilio, su obra y su legado, con énfasis en temas como identidad, memoria y pertenencia cultural.

Noche inaugural y tributos

La película Milly, la reina del merengue, dirigida por Leticia Tonos, será la obra inaugural del festival, con estreno mundial en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito. El musical narra la vida de Milly Quezada, quien emigró siendo muy joven a Estados Unidos para escapar de la guerra civil dominicana y encontró en la música un camino de afirmación personal y cultural en el Washington Heights de los años setenta, en pleno auge del Latin Boom.

Serán homenajeados José Rafael Lantigua, Agliberto Meléndez, René Fortunato, Cecilia García, Milly Quezada, Brigitte Veyne y Robert Carrady.