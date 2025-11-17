Adiós a “La Golda”: Xiomara Calderón deja un legado de alegría y autenticidad

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El mundo del entretenimiento digital puertorriqueño está de luto tras el fallecimiento de Xiomara Calderón Santiago, conocida en redes sociales como Xiomara “La Golda”, ocurrido el pasado sábado 15 de noviembre. La creadora de contenido tenía 38 años y se destacaba por su carisma, humor y talento como bailarina y cantante.

La noticia fue confirmada por el productor y locutor Jorge Pabón “El Molusco”, quien trabajó con Xiomara en su plataforma Molusco TV, primero como parte del equipo de producción y luego como talento frente a cámara. “Xiomara se convirtió en familia y en piedra angular de nuestro equipo. El vacío que deja va más allá de lo que puedo explicar”, expresó Pabón en un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

Xiomara acumulaba más de 83 mil seguidores en Instagram, donde compartía contenido variado, desde rutinas de baile hasta cápsulas humorísticas. Su estilo espontáneo y su energía la convirtieron en una figura querida por el público boricua y por colegas del medio.

Aunque las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas oficialmente, medios locales apuntan a que podría estar relacionada con complicaciones tras una cirugía estética realizada en Miami días antes del fallecimiento.

La partida de Xiomara ha generado una ola de mensajes de condolencia y homenajes en redes sociales, donde se le recuerda como una mujer auténtica, luchadora y generosa con su comunidad.