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Amara La Negra se alza en premios Soberano y conmueve con poderoso mensaje a las niñas

También dedicó el reconocimiento a su “niña interior” por mantenerse enfocada en cada etapa de su camino.

Amara la Negra

Amara la Negra

Merilenny Mueses
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La artista y comunicadora dominicana Amara La Negra se alzó con el premio a Comunicadora destacada en el extranjero en los Premios Soberano 2026.

Al recibir la estatuilla, la estrella dedicó un mensaje cargado de emoción y fe, motivando a las niñas a creer en sus sueños. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr, expresó, tras agradecer a Dios visiblemente conmovida.

También dedicó el reconocimiento a su “niña interior” por mantenerse enfocada en cada etapa de su camino.

“Nada es imposible con Dios y cree en ti”, añadió.

En esta categoría competía junto a Gelena Solano, Clarissa Molina, Chiky Bombón y Génesis Suero.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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