Emoción
Amara La Negra se alza en premios Soberano y conmueve con poderoso mensaje a las niñas
También dedicó el reconocimiento a su “niña interior” por mantenerse enfocada en cada etapa de su camino.
La artista y comunicadora dominicana Amara La Negra se alzó con el premio a Comunicadora destacada en el extranjero en los Premios Soberano 2026.
Al recibir la estatuilla, la estrella dedicó un mensaje cargado de emoción y fe, motivando a las niñas a creer en sus sueños. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr, expresó, tras agradecer a Dios visiblemente conmovida.
También dedicó el reconocimiento a su “niña interior” por mantenerse enfocada en cada etapa de su camino.
“Nada es imposible con Dios y cree en ti”, añadió.
En esta categoría competía junto a Gelena Solano, Clarissa Molina, Chiky Bombón y Génesis Suero.