Amara La Negra se alza en premios Soberano y conmueve con poderoso mensaje a las niñas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La artista y comunicadora dominicana Amara La Negra se alzó con el premio a Comunicadora destacada en el extranjero en los Premios Soberano 2026.

Al recibir la estatuilla, la estrella dedicó un mensaje cargado de emoción y fe, motivando a las niñas a creer en sus sueños. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr, expresó, tras agradecer a Dios visiblemente conmovida.

También dedicó el reconocimiento a su “niña interior” por mantenerse enfocada en cada etapa de su camino.

“Nada es imposible con Dios y cree en ti”, añadió.

En esta categoría competía junto a Gelena Solano, Clarissa Molina, Chiky Bombón y Génesis Suero.