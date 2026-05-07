OG Anunoby es duda para el Juego 3 con una distensión en el tendón de la corva

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OG Anunoby sufre una distensión en el isquiotibial derecho, pero el alero de los New York Knicks parece haber evitado una lesión grave tras abandonar el partido al final del segundo encuentro de las semifinales de la Conferencia Este.

Anunoby figurará como dudoso para el tercer partido en Filadelfia el viernes, según informó a The Associated Press el jueves una persona con conocimiento de los detalles.

Su estado se evaluará día a día.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato, ya que no se había hecho ningún anuncio sobre Anunoby. Su situación fue reportada inicialmente por ESPN.

Anunoby estaba teniendo otro gran partido el miércoles antes de sufrir una aparente lesión en la pierna y pedir abandonar el juego. Se dirigió al vestuario y no regresó al banquillo antes del final de la victoria de los Knicks por 108-102, que les dio una ventaja de 2-0 en la serie.

Anunoby anotó 24 puntos y promedia 21.4 por partido en los playoffs, con un 61.9% de acierto en tiros de campo y un 53.8% en triples.

Anunoby, de 2.01 metros de altura y considerado el mejor defensor de los Knicks, se lesionó el tendón de la corva hace dos años en la segunda ronda, cuando los Knicks iban ganando 2-0 a Indiana. Se perdió los siguientes cuatro partidos y solo jugó unos minutos en el séptimo encuentro, en el que los Pacers remontaron para ganar la serie.