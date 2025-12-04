Angelina MVP lanza 'Sin Sentimiento Remix'

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La intérprete urbana y bailarina Angelina Cuevas, conocida artísticamente como Angelina MVP, amplia su discografía con el lanzamiento de su más reciente sencillo “Sin Sentimiento Remix”, una colaboración con el exponente Dowel King.

El videoclip del tema que aborda la falta de empatía y la pérdida del verdadero significado del amor en los tiempos actuales; fue filmado en la ciudad de La Romana bajo la dirección de Draco Gans, mientras que la producción musical estuvo a cargo de Niquel Producido y Mundito.

Según explica la artista, el tema es un desahogo emocional dirigido a quienes han vivido relaciones marcadas por el irrespeto, la manipulación y el “juego” con los sentimientos y el tiempo de los demás. Ya se ha perdido lo que realmente es la palabra amar, y quise llegar a todas esas personas que se iban a identificar con estas letras”, expresó.

Angelina MVP, oriunda de Higüey, provincia La Altagracia, continúa apostando por una propuesta musical cargada de autenticidad, baile y narrativa personal, para reafirmar su presencia en la escena urbana dominicana.