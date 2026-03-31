Ashley Joga y Samira de la Cruz brillan en el Miss Petite 2026 en RD

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La Organización Bellaldama celebró con éxito la edición 2026 del certamen Miss Petite & Miss Petite Teen República Dominicana, resultando ganadoras Samira de la Cruz, de Puerto Plata, como Miss Petite Teen, y Ashley Joga como Miss Petite, en una noche que reunió a 20 jóvenes representantes de distintas provincias y municipios del país.

Las participantes se destacaron por su elegancia, talento y compromiso social, demostrando que más allá de la belleza, el certamen promueve el desarrollo integral de la mujer dominicana.

El jurado calificador estuvo integrado por Richard Hernández, Joheirry Mola Domínguez, Carlos Falla, Margie Deñó Rizik, Vianca Romero, Sugey Jáquez, Chris Puesan, Mey Feliz (Fogón), Ruth de los Santos y Paloma Almonte, quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar a las concursantes en las diferentes categorías del certamen.

Este evento marcó el cierre formal de la temporada, consolidándose como el concurso petite más importante de la República Dominicana, enfocado en resaltar el carisma, la preparación y el potencial de sus concursantes.

En esta edición 2026, la organización reafirmó su compromiso de fomentar valores como la disciplina, la confianza y el crecimiento personal, pilares fundamentales en la formación de cada participante.

Los organizadores destacaron que el certamen continúa fortaleciendo una plataforma que impulsa el talento femenino, proyectando a sus representantes tanto a nivel nacional como internacional.

La noche también contó con una destacada participación artística del joven interprete Astroboy, que puso el toque dinámico y vibrante a la velada.