Tres jóvenes dominicanas llevarán su talento al Teen Universe 2026 en Nicaragua

Tres jóvenes llevarán la bandera dominicana al certamen internacional Miss Teen Universe 2026, que se celebrará del 23 de febrero al 1 de marzo en Nicaragua.

La participación de Brisleidy Espinoza, Gabriela Then Agramonte y Jesabel Colón Núñez, en el Teen Universe 2026 reafirma el talento, la preparación y el liderazgo de la juventud dominicana en escenarios internacionales.

En la categoría Teen, la francomacorisana Gabriela Then Agramonte asumirá el reto internacional. Estudiante de Física y futura astrofísica, Gabriela combina belleza, preparación académica y compromiso social. Hija de la periodista Nayi Agramonte y del locutor José Manuel Then, ha construido su propio camino destacándose como locutora y líder juvenil. Junto a su hermana Manuela Then Agramonte impulsa la campaña solidaria “Juguetes por Sonrisas”, iniciativa que beneficia a niños de escasos recursos, y además es servidora activa del movimiento “Pandilla de la Amistad”.

Como Pre Teen Universe República Dominicana competirá Brisleidy Espinoza, nacida el 13 de octubre de 2010 en San Pedro de Macorís. Con 15 años, esta joven estudiante ha comenzado a abrirse paso en el mundo del modelaje, desarrollando disciplina, seguridad y proyección escénica, mientras continúa enfocada en su formación académica.

En la categoría Teen Petite representará al país Jesabel Colón Núñez, nacida en Santo Domingo el 13 de mayo de 2007. Desde pequeña mostró inclinaciones artísticas heredadas de sus padres, Juan Colón Rosario (Amaurys Colón, cantante) y María Ysabel Núñez Hernández. Ha participado en importantes escenarios como el Teatro Nacional y Bellas Artes, formando parte de producciones de danza clásica como “El Cascanueces”, “Giselle”, “Mil Pasos” y “Obertura Caribeña”. Recientemente ha ampliado su preparación con estudios de Belly Dance y danza folklórica.

De manera conjunta, las tres jóvenes expresaron que representar a la República Dominicana en esta plataforma internacional “es un honor y una gran responsabilidad”.

Aseguraron que asumirán el compromiso con disciplina, respeto y orgullo patrio. “Queremos demostrar que la juventud dominicana no solo destaca por su belleza, sino también por su talento, preparación académica, valores y vocación de servicio. Vamos a dar lo mejor de nosotras para dejar el nombre del país en alto”, manifestaron.