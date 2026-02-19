Así fue la noche en que DRepublik Jr. conquistó Dominicana’s Got Talent

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Nervios, oraciones internas e incertidumbre… hasta que llegó el anuncio que desató la euforia: el grupo que se llevaría los tres millones a casa era DRepublik Jr.

De inmediato, sus integrantes saltaron de emoción mientras la noche se iluminaba con destellos dorados de papel metalizado. Las lágrimas no se hicieron esperar.

“Excelente trabajo, chicos”, dijeron los presentadores tras pronunciar el resultado.

El equipo hizo historia al convertirse en el primer grupo de baile en ganar la tercera temporada de Dominicana’s Got Talent, gracias a una impactante puesta en escena sobre la muerte y resurrección de Jesús.

El programa resumió su actuación así: “¡Qué fuerza, qué drama y qué coordinación!”

“Ver la representación de la pasión de Cristo de esta manera es dolor, emoción, es el significado vivo de sacrificio por amor. Y traerlo a este escenario con esa intensidad… wow, trasciende más allá de una puesta en escena, no hay palabras para describir la energía que se sintió en este teatro”, destacaron.

DRepublik Jr. no es nuevo en escenarios internacionales: han sido cuatro veces subcampeones mundiales de hip hop, semifinalistas en America’s Got Talent en Estados Unidos y obtuvieron el Golden Buzzer en España’s Got Talent.