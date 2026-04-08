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Así suena “Eternamente Rubby”, el homenaje de Wilfrido Vargas a Rubby Pérez a un año del Jet Set
“Este homenaje a Rubby Pérez, ‘Eternamente Rubby’, no tiene fecha de vencimiento, porque no está hecho desde la industria, sino desde el alma”, expresó.
El cantautor y trompetista Wilfrido Vargas reveló este miércoles que lanzó el tema “Eternamente Rubby”, como homenaje a su amigo y colega Rubby Pérez, al cumplirse un año de la tragedia del Jet Set en la que el artista perdió la vida junto a otras 235 personas.
“Este homenaje a Rubby Pérez, ‘Eternamente Rubby’, no tiene fecha de vencimiento, porque no está hecho desde la industria, sino desde el alma”, expresó.
En su mensaje, el músico destacó el sentido profundo de la canción.
El País
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“Hay canciones que nacen para sonar… y otras que nacen para quedarse”, agregó.
El estribillo del tema resume el sentimiento del homenaje: “Rubby sigue aquí en mi corazón”.
Sobre la tragedia del Jet Set
El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set colapsó mientras cientos de personas se encontraban en el lugar, provocando la muerte de 236 personas y dejando más de 100 heridos.