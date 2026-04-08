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Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Eternamente Rubby · Wilfrido Vargas Eternamente Rubby ℗ 2026 Wilfrido Vargas Released on: 2026-04-06 Producer, Author: Wilfrido Vargas Producer, Mixing Engineer, Recording Engineer: José Antonio Hernández Producer: Emmanuel Peña Silverio Mastering Engineer: Mike Fuller (Fullersound) Auto-generated by YouTube.

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Así suena “Eternamente Rubby”, el homenaje de Wilfrido Vargas a Rubby Pérez a un año del Jet Set

“Este homenaje a Rubby Pérez, ‘Eternamente Rubby’, no tiene fecha de vencimiento, porque no está hecho desde la industria, sino desde el alma”, expresó.

Merilenny Mueses
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El cantautor y trompetista Wilfrido Vargas reveló este miércoles que lanzó el tema “Eternamente Rubby”, como homenaje a su amigo y colega Rubby Pérez, al cumplirse un año de la tragedia del Jet Set en la que el artista perdió la vida junto a otras 235 personas.

“Este homenaje a Rubby Pérez, ‘Eternamente Rubby’, no tiene fecha de vencimiento, porque no está hecho desde la industria, sino desde el alma”, expresó.

En su mensaje, el músico destacó el sentido profundo de la canción.

“Hay canciones que nacen para sonar… y otras que nacen para quedarse”, agregó.

El estribillo del tema resume el sentimiento del homenaje: “Rubby sigue aquí en mi corazón”.

Sobre la tragedia del Jet Set

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set colapsó mientras cientos de personas se encontraban en el lugar, provocando la muerte de 236 personas y dejando más de 100 heridos.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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