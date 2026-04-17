“Atemporal”, el nuevo álbum de Carlos David

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El merenguero dominicano Carlos David, quien apuesta por una proyección internacional sin renunciar a la esencia melódica que lo ha convertido en una de las voces más distintivas del género en la República Dominicana, acaba de lanzar un nuevo álbum que marca un momento clave en su carrera.

“Atemporal”, nombre de la nueva producción musical, contiene los temas Por un beso tuyo, Encadenado, Hijo del destino, De parranda, Por ella, La cita, No me dejes, Como disco rayado, Me gustan más, todos de la autoría de Carlos David y Mal de amor, autoría de Raldy Vásquez.

Reconocido por la calidez y afinación de su interpretación, el artista ha construido un repertorio que conecta con el público a través de temas como Dame tu querer, Pagarás, Lo que me gusta de ti, Yo te amo, Eterna melodía, Mi perico, La hija y la mamá, Frente a una copa de vino y Cal y arena, canciones que reflejan su estilo romántico y su capacidad para narrar historias cotidianas dentro del merengue.