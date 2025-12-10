Bigoblin marca su lugar en la música urbana en 2025: nuevos éxitos y gira internacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante los últimos meses, el exponente de la canción “Pretty Little baby”, ha fortalecido su presencia en el género, ampliando su audiencia y reafirmando su estilo distintivo.

En noviembre, Bigoblin formó parte de la cartelera de artistas del tour “I Love Dembow”, una de las giras urbanas más destacadas del año, presentándose en Lima, Perú, donde logró una conexión notable con el público internacional.

Además, el artista lanzó nuevos temas como “Miami”, “Zazuka”, “Dame Luz”, “Toy Feli’” y “Otra noche”, reforzando su propuesta y mostrando una evolución en su sonido, lo que le ha permitido seguir creando su propio espacio y nicho dentro de la industria.

Con una agenda cargada, Bigoblin continúa trabajando en nuevos proyectos para el 2026, que incluyen colaboraciones, nuevos temas y propuestas visuales que prometen seguir impulsando su carrera.