Broadway Broadway, fusionará clásicos del teatro musical

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La producción Broadway Broadway se prepara para su presentación este sábado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, del montaje que reúne fragmentos de reconocidos musicales internacionales en una misma puesta.

Dirigido por el maestro Amaury Sánchez y producido por Vibra Productions, el espectáculo articula piezas de títulos como Evita, Cabaret, West Side Story, Cats, El Fantasma de la Ópera y Jesucristo Superstar, junto a propuestas más recientes como In The Heights y Anastasia. La selección no responde a una historia única, sino a la construcción de un recorrido escénico a partir de obras que han marcado distintas etapas del género.

En esta fase previa al estreno, el proceso se concentra en lograr cohesión entre materiales de naturalezas muy distintas. Cada número implica no solo exigencias vocales y musicales, sino también cambios de tono, ritmo y estilo interpretativo.

“Este es un espectáculo que exige mucho a todos los niveles. Estamos hablando de obras con lenguajes muy distintos, con niveles de complejidad vocal, musical y escénica muy altos. Cada pieza tiene su propia identidad, y el reto ha sido respetarla sin perder la unidad del montaje”, explicó Sánchez.

La propuesta escénica se construye a partir de la transición continua entre diversas piezas.