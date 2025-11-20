Cali Flow Latino presenta “Colombia en el Beat”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con una fusión explosiva de salsa choke y los ritmos más vibrantes del Pacífico, Cali Flow Latino regresa a la escena musical con una propuesta que promete encender las pistas de baile: “Colombia en el Beat”.

Más que un álbum, este lanzamiento es una verdadera celebración de la identidad, la cultura y la energía que caracteriza a la música latina. Cada canción es una fiesta de principio a fin, con el corazón puesto en la calle, el alma del barrio y el espíritu alegre que ha convertido a Cali Flow Latino en sinónimo de rumba y sabor.

“Queríamos capturar esa energía única que nos define como pueblo: la alegría, el orgullo y la pasión por la música que se siente y se vive. ‘Colombia en el Beat’ es precisamente eso, una mezcla de emoción, ritmo y buena vibra”, expresaron los integrantes del grupo.

El álbum reúne ocho temas cargados de ritmo, letras contagiosas y beats irresistibles, entre ellos “La burrita”, “Feliz cumpleaños”, “La pachanga”, “Me quiere dominar”, “Cero compromiso”, “El ambiente”, “Swing y tumbao” y “Fin de semana”. Cada uno aporta un matiz distinto dentro de una misma celebración musical que reafirma por qué Cali Flow Latino sigue siendo uno de los exponentes más potentes del género urbano latino.

Con esta producción, el grupo demuestra una vez más que su música no solo se escucha: se baila, se goza y se celebra. Además, viene una colaboración con el artista dominicano Menteabierta titulado “Rulay”.

“Colombia en el Beat” está disponible en todas las plataformas digitales de audio y video.