Tres poderosos discursos que hicieron eco en los Premios Soberano 2026

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En los Premios Soberano 2026, no todo fue brillo, vestidos espectaculares ni risas en la alfombra roja. Además de las coreografías y chistes que arrancaron aplausos, también se escucharon palabras que dejaron huella y mensajes poderosos.

Jochy Santos y el respeto por la comunicación

Jochy Santos

El veterano comunicador Jochy Santos, ganador del Gran Soberano, aprovechó su momento para lanzar un llamado a la reflexión.

“Mi mensaje final es que en la comunicación de nuestro país haya un poco más de nivel y de respeto”, expresó, dejando claro que la responsabilidad de quienes informan es tan importante como el reconocimiento que reciben.

Amara La Negra y su mensaje a las niñas

Amara "La Negra"

La artista y presentadora dominicana, quien se llevó la estatuilla como Comunicadora destacada en el extranjero, dedicó un emotivo mensaje a su “niña interior” y a todas las niñas: la fe en uno mismo es clave para alcanzar los sueños.

“Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Nada es imposible con Dios, cree en ti”, dijo visiblemente emocionada, recordando que cada paso en su camino ha estado guiado por enfoque, pasión y perseverancia.

Iván Ruiz: “Cambiemos el odio por el amor”

EL Show del Mediodía recibe galardón

Al recibir la estatuilla por El Show del Mediodía, Iván Ruiz compartió su reflexión sobre el rol de la televisión y los contenidos en la era digital:

“Para dejarles a las nuevas generaciones un mundo mejor. Cambiemos el odio por el amor”, señaló, recibiendo aplausos por su mensaje de conciencia y humildad.