Familia de Rubby Pérez responde a acusaciones de deuda y aclara su papel en el homenaje

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Santo Domingo. Ante el reclamo realizado por Aidita Selman, productora del espectáculo homenaje “Rubby Pérez Infinito”, quien reveló que la familia de Rubby Pérez le adeuda a ella y a todo el equipo de producción la suma de dos millones de pesos, los hermanos Pérez Lizardo, hijos del fenecido merenguero, emitieron un comunicado para aclarar su posición frente a esas afirmaciones.

Los herederos del intérprete precisaron que esta aclaración se hace para dejar establecido que, cuando se menciona públicamente que la familia de Rubby Pérez “adeuda dos millones de pesos a una productora de espectáculos”, no debe interpretarse que en esa afirmación están incluidos todos los miembros de la familia, en particular los hermanos Pérez Lizardo, hijos del artista.

En el documento, July Pérez, Zulinka Pérez, Yuzulka Pérez y Rubmariel Pérez sostienen que no tienen ningún tipo de vinculación con la producción del espectáculo “Rubby Pérez Infinito”, ni mantienen responsabilidad contractual alguna con participantes, talentos, suplidores o cualquier persona relacionada con el evento.

En ese sentido, subrayaron que la organización, ejecución y cualquier compromiso derivado del espectáculo son de la exclusiva y entera responsabilidad de sus productores, por lo que no les corresponde asumir obligaciones económicas vinculadas a dicha actividad.

Asimismo, indicaron que no tienen ninguna responsabilidad ni adeudan monto alguno a contratistas, suplidores o terceros relacionados con el evento, y recordaron que el espectáculo fue concebido y creado con posterioridad al fallecimiento del merenguero Rubby Pérez.

De igual forma, señalaron que el patrimonio sucesoral de Rubby Pérez no ha sido comprometido, utilizado ni presentado en ningún momento como garantía en relación con el espectáculo homenaje.

Agregaron que, por tanto, bajo ningún concepto dicho patrimonio puede ser considerado responsable de montos adeudados, obligaciones económicas o compromisos financieros derivados de ese evento.

Finalmente, los hermanos Pérez Lizardo explicaron que el comunicado tiene como objetivo aclarar de manera categórica cualquier confusión y deslindar toda responsabilidad respecto a asuntos ajenos a su voluntad, participación o representación legal.