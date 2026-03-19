Alta asistencia de dominicanos a Feria Inmobiliaria Banreservas en el Alto Manhattan

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Cerca de dos mil dominicanos residentes en esta ciudad, así como en Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, asistieron este miércoles a la inauguración de la Tercera Feria Inmobiliaria Banreservas, celebrada Radio Hotel, en el Alto Manhattan.

Los asistentes manifestaron que acudieron motivados por las atractivas tasas de financiamiento disponibles para adquirir una vivienda en la República Dominicana.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, anunció tasas desde 9.50 % a seis meses, 10.50 % a un año y 11.50 % a dos años, además de financiamiento de hasta el 90 % del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años, con el objetivo de facilitar el acceso a viviendas a la diáspora dominicana en Estados Unidos.

Afirmó que “esta actividad refleja el interés del presidente de la República, Luis Abinader, y del Banco de Reservas en apoyar a nuestros compatriotas para que puedan cumplir el sueño de tener su techo propio en su país”.

Aguilera añadió: “Estamos aquí para ustedes y seguiremos extendiéndoles la mano a cada dominicano, dondequiera que se encuentre. Nuestro objetivo es que cada familia tenga la oportunidad de contar con una vivienda propia en la República Dominicana”.

Dominicanos asisten masivamente a la Feria Inmobiliaria Banreservas en el Alto Manhattan

Asimismo, informó que esta iniciativa continuará expandiéndose a otros mercados internacionales, indicando que la feria también se celebrará en mayo en Madrid, España, como parte de la estrategia de acercamiento a la diáspora.

Por su parte, el cónsul Jesús Vásquez expresó que “la feria demuestra la cercanía del Estado dominicano con su comunidad en el exterior” y valoró positivamente la alta participación de personas interesadas en conocer las ofertas disponibles.

Señaló que este tipo de iniciativas fortalece la confianza de los dominicanos para invertir de manera segura en el país, destacando las facilidades de financiamiento y la variedad de proyectos habitacionales.

Para Mavel Báez, quien asistió en busca de una vivienda, la feria representa una oportunidad para adquirir propiedades seguras y con respaldo institucional. Exhortó a otros dominicanos a aprovechar las facilidades que ofrece el evento.

Mientras, Diomedes Vargas expresó su satisfacción con la organización de la actividad y deseó éxitos a los participantes.

En el evento participan más de 30 desarrolladores y empresas inmobiliarias, con una oferta superior a 6,000 unidades habitacionales, entre apartamentos, casas, villas y solares, además de brindar asesoría personalizada a los interesados.

En Lawrence, Massachusetts, la feria se celebrará los días 21 y 22 de marzo en el Parthum School Complex, ubicado en el 255 de East Haverhill, en horario de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Banreservas informó que sus oficinas de representación en Nueva York, Miami y Madrid han atendido a más de 50,000 clientes y gestionado la apertura de más de 40,000 cuentas de ahorro.

Asimismo, registran una cartera de depósitos superior a los RD$16,000 millones y créditos que sobrepasan los RD$3,500 millones. Estas oficinas también han canalizado cerca de 100,000 remesas, de las cuales el 93 % se destina a financiamientos directos, fortaleciendo la inclusión financiera de la diáspora.