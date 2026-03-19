República Dominicana figura entre países que profundizan su democracia

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La República Dominicana se posiciona entre las naciones que han experimentado un proceso sostenido de fortalecimiento democrático en los últimos años, de acuerdo con un informe publicado este jueves por la organización Freedom House.

El documento destaca que, tras la elección del presidente Luis Abinader en 2020, el país ha impulsado una serie de reformas orientadas a robustecer sus instituciones. Entre ellas, se incluyen cambios constitucionales dirigidos a garantizar la independencia del Poder Judicial y la alternancia en el poder, elementos clave en la consolidación democrática.

“En la República Dominicana, el fortalecimiento de la democracia siguió a la elección del presidente Luis Abinader en 2020. Este ha impulsado una serie de reformas constitucionales, incluidas algunas que buscan salvaguardar la independencia del Poder Judicial y garantizar la alternancia en el poder. Tras su reelección en 2024, se encuentra ahora en su último período en el cargo. En 2025, se promulgaron reformas institucionales, entre ellas una mayor transparencia electoral y el fortalecimiento de las medidas anticorrupción”, se lee en el escrito.

Asimismo, el análisis subraya que la República Dominicana figura como uno de los tres países que, partiendo de sistemas ya democráticos, han profundizado sus niveles de institucionalidad.

“Solo hay ocho episodios en curso de democratización autónoma (Figura 19). Todos ellos son ahora democracias. Tres comenzaron en países que ya eran democráticos —se trata de procesos de profundización democrática—: la República Dominicana, Sri Lanka y las Islas Salomón. Los cinco casos restantes eran autocracias, y todos transitaron hacia la democracia para 2025”, se indicó.

Estados Unidos, entre las democracias que más retroceden

Entre las naciones consideradas libres, EE.UU., marcado por la llegada al poder de Donald Trump en enero de 2025, experimentó uno de los retrocesos más pronunciados con una pérdida de tres puntos debido al "aumento de la disfunción legislativa, el dominio del poder ejecutivo y las amenazas a la libertad de expresión".

La organización atribuyó la pérdida a una combinación de problemas estructurales, entre ellos el crónico "estancamiento partidista" en el Congreso, que llevó al cierre de Gobierno más largo en la historia del país entre octubre y noviembre de 2025.

El informe señala un aumento del poder unilateral del Ejecutivo y los esfuerzos por castigar la expresión no violenta de los no estadounidenses bajo la Administración Trump.

Freedom House apunta además que el Gobierno del magnate neoyorquino "decidió poner fin a los comentarios estadounidenses sobre la imparcialidad de las elecciones en el extranjero, amenazó la soberanía de sus aliados y llevó a cabo acciones militares unilaterales en el exterior de carácter jurídicamente ambiguo".

Bulgaria retrocedió entre denuncias de compra de votos y fraude en las legislativas de 2024, mientras que en Italia el debilitamiento de mecanismos contra la corrupción y las trabas a ONG que trabajan con migrantes supusieron una bajada de dos puntos.

Entre los países peor situados del índice, Irán bajó un punto (hasta los 10 sobre 100) a raíz de las detenciones masivas -unas 21.000 personas- llevadas a cabo por su Gobierno en respuesta a las manifestaciones populares generalizadas.

Por su parte, Sudán se desplomó hasta una puntuación de 1 sobre 100 tras las matanzas, la violencia sexual y los desplazamientos forzosos en el contexto de la guerra entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Auge de autocracias

Freedom House señaló en su informe que "Nicaragua y Venezuela son casos ilustrativos de cómo una democracia débil puede ser distorsionada y transformada en una autocracia".

En el caso venezolano, subraya que el declive democrático se aceleró bajo el mandato de Nicolás Maduro, con una violencia sistemática contra los manifestantes y un sistema judicial y electoral sometido al Ejecutivo.

La organización recuerda además que Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, aunque concluye que "no está claro cómo esto podría afectar al futuro del país", ahora gobernado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El informe indica también que muchas democracias han reducido su compromiso exterior con la promoción de la libertad.

Los autores destacan el recorte "drástico" de la financiación europea para la ayuda a la democracia en el extranjero y la decisión del Gobierno Trump de cancelar gran parte de sus programas de asistencia exterior y retirarse de organizaciones internacionales, lo que supone "abandonar principios de larga data" de su política exterior.

Ese repliegue, advierte Freedom House, deja el terreno libre a unos autócratas "envalentonados" y aumenta el riesgo de un futuro en el que las normas globales respondan a los intereses de regímenes represivos.

Pese al deterioro acumulado en dos décadas, el informe matiza que la mayoría de las democracias mantienen una notable capacidad de resistencia.