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La rapera de origen dominicano Cardi B denunció que delincuentes cibernéticos lograron acceder a sus datos bancarios y realizaron varias transacciones por un monto cercano a los 70,000 dólares.

Según explicó Belcalis Marlenis Almánzar, nombre de pila de la cantante, las compras se hicieron en tiendas como Saks Fifth Avenue y Apple.

La artista reveló que también hubo un intento de retiro de dinero desde una cuenta vinculada al banco Chase.

“Tenemos fotos claras de ustedes intentando sacar dinero del banco Chase… Si yo consigo su dirección antes que esta gente que está investigando, voy a hacer que les den una maldita paliza”, advirtió Cardi B a los estafadores, cuyas identidades aún no han sido reveladas.

Cardi B denuncia estafa de casi 70,000 dólares: “Ustedes irán a la cárcel”

Agregó que, según las evidencias en su poder, uno de los delincuentes es calvo y posee una barba muy espesa.

“Ustedes (los estafadores) van para la cárcel”, enfatizó Cardi B.