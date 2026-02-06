Carlos Fatule celebra nominación como 'Mejor Actor de Teatro'

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El actor y cantante Carlos Fatule ha sido nominado como 'Mejor Actor de Teatro 2025', por su interpretación de Horacio Vandergelder en la reconocida obra teatral 'Hello, Dolly!', un papel que ha sido destacado por la crítica y el público por su solidez actoral, precisión escénica y carisma.

Esta nominación reconoce una de las actuaciones más celebradas de la temporada y confirma la madurez artística de Fatule, quien logró imprimirle al personaje una mezcla equilibrada de humor, profundidad y humanidad, conectando de manera contundente con el público teatral.

El reconocimiento llega en un momento especialmente activo de su carrera. Recientemente, Carlos Fatule logró un sold out total con su espectáculo ÍNTIMO en Miami (Doral), una propuesta musical cercana y emocional que reafirma su fuerte vínculo con la diáspora dominicana y el público latino en Estados Unidos.

Carlos Fatule

Como parte de esta misma etapa creativa, el artista se prepara para presentarse el próximo 14 de febrero en Galerías 360, en Santo Domingo, como parte del show especial “3+3”, una propuesta escénica que combina música, humor y complicidad con el público, y que continúa ampliando su presencia en los escenarios dominicanos.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en la música, el teatro y la televisión, Carlos Fatule se mantiene como una figura vigente y activa del entretenimiento latino, alternando con éxito proyectos artísticos, presentaciones en vivo y nuevas producciones audiovisuales.

Carlos Fatule

Además de su labor artística, Fatule se desempeña actualmente como Chief Operating Officer (COO) de Stagewonders, una empresa creativa con base en Miami dedicada al desarrollo, producción y gestión integral de proyectos artísticos, musicales, literarios y audiovisuales, desde una visión que combina excelencia creativa, sostenibilidad del arte y acompañamiento estratégico a los artistas.

La nominación como Mejor Actor del Año 2025 consolida así un momento de plenitud profesional, donde la experiencia, la disciplina y la pasión continúan marcando el rumbo de una carrera en constante evolución.