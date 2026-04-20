COE reduce provincias en alerta: ¿cuáles siguen en amarilla y verde?

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) bajó este lunes a una las provincias en alerta amarilla y a ocho las en verde, debido a que se prevé la ocurrencia de aguaceros con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento en horas de la tarde, producidos por una vaguada.

Según indicó la institución, a través de un boletín emitido a las 11:45 a.m., la provincia en alerta amarilla es Puerto Plata. En tanto, en alerta verde se encuentran Monseñor Nouel, San Juan, Monte Plata, Elías Piña, Duarte —en especial el Bajo Yuna—, La Vega, Dajabón y San José de Ocoa.

“El COE descontinúa el nivel de alerta verde para las siguientes provincias: La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Prov. Santo Domingo, Hato Mayor, Distrito Nacional, Valverde, El Seibo, Peravia y Azua”, se lee en el documento.

Provincias en alertaFuente externa

En ese sentido, la entidad recomendó a las personas a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que aún mantienen.

“Se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta. Muy especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalse está regulando la presa, por lo que queda prohibido el acceso a los bañistas al río Nizao”, precisó.

El COE destacó que los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias.