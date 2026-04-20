Luto en la televisión y el cine
Fallece Patrick Muldoon tras sufrir un ataque al corazón
Falleció el actor Patrick Muldoon, conocido por sus papeles en Days of Our Lives, Melrose Place y Starship Troopers, a los 57 años tras sufrir un ataque al corazón.
La información fue confirmada al medio internacional TMZ por la hermana de Muldoon, Shana Muldoon-Zappa, quien explicó que el actor fue hallado inconsciente en el suelo del baño de su casa por su novia el pasado domingo.
Indicó que los paramédicos acudieron rápidamente e intentaron reanimar a Patrick, pero no había nada que se pudiera hacer.
El actor, originario de Los Ángeles, interpretó a Austin Reed en "Days of Our Lives " de 1992 a 1995, y nuevamente de 2011 a 2012. También interpretó a Richard Hart en "Melrose Place" durante varias temporadas.
Además de su éxito en televisión, Patrick era conocido por sus papeles cinematográficos, protagonizando la película de 1997 "Starship Troopers" como Zander Barcalow. También participó en "Deadlock" (2021), "Vanquish" (2021), "Dakota" (2022), "Marlowe" (2022) y "Murder at Hollow Creek" (2023). Su última película, "Dirty Hands", se estrenará a finales de este año.
Patrick también fue productor ejecutivo de una película actualmente en producción , "Kockroach ", protagonizada por Chris Hemsworth , Taron Egerton y Zazie Beetz .
