Crónicas de una persecución mortal: los últimos minutos de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de Santiago

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada fue, según el Ministerio Público, el resultado de una "persecución" que se extendió por varios kilómetros en Santiago y terminó en el Palacio de Justicia de Santiago.

El inicio: un roce en la vía

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el hecho se originó cuando Abreu Quezada conducía un camión recolector por la Circunvalación Sur, en el sector ensanche Bermúdez, y se produjo un supuesto roce con una motocicleta.

El expediente indica que uno de los motoristas, junto a otros, comenzó a exigirle que se detuviera.

El informe señala que la víctima no accedió y continuó la marcha.

Familiares del fallecido sostienen que, según videos, la motocicleta estaba detenida y sin una persona a bordo al momento del roce.

La persecución

Según el Ministerio Público, uno de los motoristas se desmontó y colocó su motocicleta frente al camión para obligarlo a detenerse.

La investigación establece que el conductor continuó la marcha, arrastrando la motocicleta.

A partir de ese momento, de acuerdo con la acusación, varios motoristas iniciaron una persecución que se extendió por varios kilómetros.

Intentos de auxilio

La Policía Nacional informó que, durante la persecución, el conductor se detuvo brevemente en las proximidades de un destacamento policial, aparentemente con la intención de solicitar ayuda, y luego retomó la marcha.

Posteriormente, según el Ministerio Público, el hombre ingresó con el camión al parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó resguardarse.

El ataque

De acuerdo con las autoridades, en ese lugar fue alcanzado por los agresores, quienes le ocasionaron heridas de arma blanca.

En videos difundidos en redes sociales se escucha a la víctima pedir ayuda.

“Me quieren matar aquellos. Policía, me quieren matar”, se le oye decir.

Luego de la agresión, agrega: “No me dejen morir, por favor”.

"Me interceptan por el camino para matarme. Me dieron con un cuchillo. No me dejen desangrar. Dios mío, padre eterno, tú sabes que yo no hice nada malo. Fueron ellos que me siguieron", suplicaba.

Intervención

La Policía Nacional indicó que un agente realizó disparos disuasivos en el lugar, "acción que evitó un linchamiento en el lugar, aunque la víctima ya se encontraba herida".

La institución precisó que la actuación del personal policial está siendo evaluada conforme a los protocolos.

Abreu Quezada fue asistido por unidades del sistema de emergencias 9-1-1 y trasladado a un centro de salud, pero falleció mientras recibía atenciones médicas.

Proceso judicial en curso

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra siete hombres acusados de participar en el crimen.

De acuerdo con la acusación, los imputados se habrían asociado para perseguir, interceptar y matar a la víctima.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó presentar cargos preliminares por asesinato.

Las autoridades continúan las investigaciones para establecer responsabilidades individuales.