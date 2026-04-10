CDP reconoce carrera de Napoleón Beras Prats

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SANTO DOMINGO. RD. El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) reconoció al veterano comunicador Napoleón Beras Prats por su larga trayectoria en los medios de comunicación.

El homenaje al periodista y locutor fue realizado durante un acto en el Teatro Nacional, en el marzo de la celebración del Día Nacional del Periodista.

Beras Prats, nativo de El Seybo, se ha destacado por su labor en medios de radio, televisión y prensa escrita. Actualmente produce y conduce cada sábado su programa de televisión “Temario”, a través de Carivisión, canal 26.

A nivel de prensa escrita, el comunicador mantiene sus opiniones sobre el mundo del espectáculo y sociales en el periódico El Nuevo Diario.

Napoleón Beras Prats es periodista y locutor. Fue presidente y fundador de la Asociación Dominicana de Cronistas de Arte (Acroarte), es miembro del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), del Círculo de Locutores Dominicanos, de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales y Asociación Dominicana de Prensa Turística, (Adompretur).