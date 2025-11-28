Celebran con éxito evento por Día del Merengue

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) celebró el Día Nacional del Merengue con un conversatorio en la Sala Aída Bonelly de Díaz del Teatro Nacional, donde artistas, legisladores, gestores culturales, promotores y académicos reflexionaron sobre la evolución, los retos y el porvenir del ritmo que simboliza la identidad dominicana.

El presidente de Adopae, el periodista Severo Rivera, destacó la importancia del ritmo como uno de los pilares de la identidad cultural dominicana.

Durante su intervención, Rivera agradeció el respaldo del Banco Popular Dominicano, Valenzuela Production, Lendof & Asociados y el propio Teatro Nacional, además de reconocer el acompañamiento de Adora, artistas, estudiantes y representantes del ámbito político y legislativo que participaron en la actividad.

También ofreció un agradecimiento especial al publicista y locutor Monchi Arias.

Rivera resaltó la labor de Adopae como la primera organización de cronistas de arte del país y señaló su compromiso con la profesionalización de sus miembros, el impulso de alianzas culturales y la generación de espacios de análisis sobre la realidad artística nacional.

Señaló que la entidad continuará desarrollando una agenda institucional orientada a promover y preservar las expresiones culturales dominicanas.

Además, valoró la iniciativa de las emisoras afiliadas a Adora, que dedicaron la jornada a la difusión del merengue en apoyo a un género que representa la esencia del espíritu dominicano.

La actividad incluyó el conversatorio “El merengue y sus exponentes”, con la participación de Mario Díaz, Fausto Polanco y Pochy Familia, quienes ofrecieron una mirada enriquecedora sobre la historia y evolución del merengue.

Rivera concluyó llamando a renovar el compromiso nacional con la cultura, los artistas y las instituciones que protegen el legado dominicano, afirmando que el merengue sigue siendo un símbolo indiscutible de la dominicanidad.

El conversatorio, titulado El merengue y sus exponentes, estuvo a cargo del compositor Mario Díaz, el periodista y escritor Fausto Polanco, secretario general de Adopae, y el merenguero Pochy Familia, quienes ofrecieron tres enfoques complementarios: la columna vertebral del merengue desde la composición, la memoria histórica del género y las condiciones actuales de los músicos dominicanos. El periodista Reyes Guzmán fungió como moderador del conversatorio.

El compositor Mario Díaz inició la actividad con la exposición ‘El merengue es nuestra patria musical’, una intervención amplia, profunda y cargada de identidad en la que afirmó que el merengue es “el territorio emocional donde habita la dominicanidad”.

Díaz destacó que el merengue nació y se fortaleció gracias a sus compositores.