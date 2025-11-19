Las Chicas del Can se reencuentran en concierto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El reencuentro de tres generaciones de Las Chicas del Can conquistó a un público eufórico que abarrotó el escenario de la Gran Arena del Cibao.

En una noche cargada de nostalgia, energía, baile y merengue puro, el público cantó, bailó y coreó cada uno de los éxitos que marcaron la historia de esta icónica agrupación femenina.

Consideradas pioneras del merengue femenino desde su creación en los años 80, Las Chicas del Can ofrecieron un espectáculo dividido en tres etapas, iniciando con “Las Espectaculares”, seguido de “Las Monumentales” y cerrando con “Las Pioneras”.

Tueska, Mabel, Luisanna y Jameli marcaron el inicio del espectáculo, interpretando canciones como “Amigo travieso”, “Quisiera Detener el Tiempo” y “Loca” , mientras que la segunda etapa trajo al escenario a Michell y Grissel.

El cierre reunió a todas las generaciones con “La Africana” y otros temas.