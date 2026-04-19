¡Problemas en el paraíso! Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían atravesando una crisis

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La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal estaría atravesando una crisis, de acuerdo con información publicada por People en Español, que cita una fuente cercana.

Según el medio, la pareja enfrentaría dificultades, aunque no se ha confirmado públicamente la causa específica.

La situación salió a la luz luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante asegurara que ambos estarían teniendo problemas en su relación, supuestamente vinculados a un video reciente de Nodal, en el que aparece una modelo que usuarios en redes compararon con la rapera Cazzu, madre de su hija.

En medio de la controversia, la mujer que aparece en el audiovisual aclaró que no fue contratada como protagonista del video y denunció que no ha recibido pago por su participación.

Versiones encontradas

People en Español indicó que una fuente confirmó la crisis con un escueto “es verdad”, aunque no atribuyó directamente el conflicto al video.

Sobre la situación de la pareja, también surgieron versiones contradictorias. Mientras Infante señaló que Nodal habría abandonado el hogar, la fuente citada por la revista afirmó que quien se habría marchado fue Aguilar.

“Algo pasó”, habría indicado la persona consultada.

¿Separación en puerta?

Al ser cuestionada sobre una posible ruptura formal, la misma fuente consideró que no cree que eso ocurra por el momento.

Según explicó, Ángela Aguilar no estaría dispuesta a “perder su matrimonio”.