Cassandra Kulukundis gana el primer Óscar de casting por “One Battle After Another”

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LOS ANGELES (AP) — “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”) se alzó el domingo con el primer Oscar de la historia que reconoce el casting, y el premio fue para la directora de casting Cassandra Kulukundis.

Su victoria marca el Oscar inaugural de la categoría, la más reciente que ha creado la Academia desde que se estableció el premio a mejor largometraje animado en el año cinematográfico 2001.

“Se lo dedico a los directores de casting que nunca tuvieron la oportunidad de subir aquí”, dijo Kulukundis después de agradecer a la Academia por añadir este galardón.

También dio las gracias al director Paul Thomas Anderson y señaló que, en cierto sentido, “crecieron juntos” tras trabajar en muchas películas. Además, expresó que esperaba que él mismo gane un premio en la noche.

Abrazó al integrante del elenco Chase Infiniti antes de comenzar su discurso.