¿John Cena está en República Dominicana? Esto es lo que dicen las redes sociales

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El actor y exluchador John Cena se encuentra supuestamente en Puerto Plata, donde participa en el rodaje de la película One Attempt Remaining.

La filmación se desarrolla en la zona de Playa El Pueblito.

Así lo dieron a conocer usuarios de las redes sociales quienes compartieron fotos y videos del famoso.

Circulan videos de John Cena en Puerto Plata

De acuerdo con informaciones, en la producción también participa la reconocida actriz Jennifer Garner.

En las imágenes, también se observa al también exluchador de la WWE caminando por la arena.

La presencia de ambas estrellas ha generado euforia entre sus residentes.