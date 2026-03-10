"Ángel Martínez ha cambiado notablemente la actitud hacia la ministra Faride Raful"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Luego de que la pasada semana el comunicador Ángel Martínez, conocido como “el Detective”, admitiera que habló mentiras contra el presidente Luis Abinader, a quien pidió perdón, el señalado por difamación también "cambió notablemente su actitud hacia la ministra Faride Raful".

Martínez cumple un medida de coerción por un proceso judicial desde junio del 2025 por presunta difamación y afirmaciones falsas sobre Raful. Este martes, Miguel Valerio, abogado de la ministra de Interior y Policía, indicó que el encartado se ha retractado de todo.

En ese orden, Valerio dijo que ambas partes han iniciado a explorar la posibilidad de una solución alterna al proceso. "El juez fijó la audiencia para el 26 de marzo, y de aquí al 26 de marzo tendrán noticias de si hay un acuerdo entre las partes cuál fue ese acuerdo", indicó el togado.

Sobre la querella

La ministra de Interior y Policía se querelló contra Martínez por difundir declaraciones falsas, denigrantes y maliciosas en su contra, a través de plataformas de acceso público como Youtube y la red social X.

«Entre sus afirmaciones más lesivas, se incluyen imputaciones de vínculos con el narcotráfico, la acusación de proporcionar protección policial a un presunto criminal, y la amenaza pública de divulgar materiales audiovisuales de carácter íntimo supuestamente pertenecientes a la querellante, lo que constituye una afrenta directa contra su dignidad, reputación, honor, vida privada y estabilidad emocional. Estas manifestaciones se realizaron de forma reiterada, con total desprecio por la verdad y con el claro propósito de causar descrédito público y daño irreparable a su imagen como figura política y como ciudadana», dijo l Raful el año pasado.

De igual forma, por los daños y perjuicios que le habrían sido causados como consecuencia del tipo penal cometido en su contra, la exsenadora y exdiputada solicita que Martínez también sea condenado al pago de 50 millones de pesos.

La familia Gutiérrez

La revisión de la medida de coerción impuesta al comunicador marcó un giro la semana pasada en el proceso judicial que también enfrentaba tras una querella por presunta difamación e injuria presentada por el empresario Arnulfo Gutiérrez y su familia.

Martínez estaba sometido a tres meses de restricciones que incluían el uso de grillete electrónico y la prohibición de salida del país.

Sin embargo, luego de ofrecer disculpas públicas tanto ante el tribunal como en distintos espacios de comunicación, la parte querellante optó por retirar las sanciones que había solicitado como medida de resguardo.