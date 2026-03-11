Nicole Kidman, Pedro Pascal y más estrellas presentarán en los Óscar 2026

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nicole Kidman, Pedro Pascal, Channing Tatum y Ewan McGregor se han sumado como presentadores de la 98ª edición de los Óscar, informó este miércoles la Academia de Hollywood en un comunicado.

El anuncio también incluye a los nominados de esta edición Rose Byrne ('If I Had Legs I'd Kick You'), Delroy Lindo ('Sinners') y Wagner Moura ('O Agente Secreto'), además de Sigourney Weaver, Bill Pullman y Lewis Pullman.

La última tanda de presentadores anunciados incluía a estrellas como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, así como Priyanka Chopra Jonas y Gwyneth Paltrow.

Además, la ceremonia que se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, también contará con la presencia de Javier Bardem, Adrien Brody, Demi Moore, Zoe Saldaña, entre otros.

La 98ª edición de los Óscar será conducida por el comediante Conan O'Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del día siguiente).

'Sinners', de Ryan Coogler, parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de 'One Battle After Another', de Paul Thomas Anderson, que opta a 13 galardones.

Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española 'Sirat', de Oliver Laxe; o la brasileña 'O agente secreto', nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor proyecto internacional.