“Esa noche”: la serie filmada en RD que está entre las más vistas de Netflix

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La serie española “Esa noche”, grabada en escenarios de República Dominicana, se ha convertido en uno de los títulos más vistos de Netflix en marzo de 2026, consolidándose como un fenómeno internacional y un escaparate para el talento y las locaciones dominicanas.

La producción, basada en la novela That Night de Gillian McAllister, cuenta con seis episodios y está protagonizada por Claudia Salas, Clara Galle y Paula Usero.

La trama sigue a tres hermanas que enfrentan las consecuencias de un accidente automovilístico durante unas vacaciones en el Caribe, explorando dilemas de culpa, lealtad y secretos familiares.

Gran parte de la historia se rodó en Punta Cana y Santo Domingo, lo que permitió mostrar paisajes naturales y urbanos del país a una audiencia global.