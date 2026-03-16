Premios Óscar 2026: Dónde ver las películas ganadoras en streaming

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La edición 98 de los Premios Óscar, celebrada en Los Ángeles, dejó un abanico de producciones destacadas que ya pueden disfrutarse en plataformas de streaming. Los cinéfilos dominicanos y del mundo tienen la oportunidad de acceder a las cintas más premiadas desde la comodidad de sus hogares, gracias a la rápida disponibilidad digital de los títulos.

La gran triunfadora de la noche fue Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, que se alzó con seis estatuillas, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección. Esta producción se encuentra disponible en Apple TV+, consolidando a la plataforma como uno de los principales espacios para el cine de autor contemporáneo.

Sean Penn

Por su parte, Los pecadores, del cineasta Ryan Coogler, obtuvo cuatro galardones, entre ellos Mejor Actor y Mejor Banda Sonora. Los usuarios pueden verla en Netflix y HBO Max, donde se ha convertido en uno de los títulos más reproducidos tras la ceremonia.

Otra de las cintas destacadas fue Frankenstein, que se llevó premios técnicos y de producción. Esta obra puede encontrarse en Movistar Plus+ y HBO Max, mientras que la canción original Golden, perteneciente a la serie Demon Hunters, está disponible en YouTube Music y Spotify.