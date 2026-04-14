¿Huracán? No: una bomba de aire frío causó las fuertes lluvias y vientos de ayer

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La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, explicó que la frecuencia e intensidad de las lluvias registradas en las últimas semanas responden a una combinación de factores atmosféricos poco habituales para esta época del año.

La especialista señaló que desde marzo se ha observado un patrón climático atípico, con precipitaciones constantes en un período que tradicionalmente es seco en República Dominicana.

Detalló que uno de los elementos clave ha sido la interacción entre aire frío en los niveles altos de la atmósfera y temperaturas cálidas en la superficie, especialmente en el mar Caribe, donde se han registrado valores cercanos a los 27 grados Celsius, propios de meses más avanzados del año.

Ceballos indicó que esta combinación ha favorecido la formación de fenómenos conocidos como “bombas de aire frío”, que generan tormentas intensas en cortos períodos de tiempo, con lluvias fuertes, actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo.

Explicó que estos eventos están asociados a nubes de gran desarrollo vertical, producto de la marcada inestabilidad atmosférica que ha persistido en los últimos días.

Asimismo, precisó que la incidencia de una vaguada y los remanentes de un sistema frontal han contribuido a mantener las condiciones favorables para precipitaciones recurrentes en distintas regiones del país.

La meteoróloga destacó que este patrón ha provocado episodios continuos de lluvias, especialmente en zonas del Cibao, evidenciando la persistencia de estas condiciones inusuales.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Día.