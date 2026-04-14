¿Sin medidas laborales especiales este martes por lluvias?

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Pasadas las 6:30 de la mañana de este martes, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Administración Pública (MAP) no han emitido un comunicado oficial sobre medidas laborales especiales, a pesar de que persisten las condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional.

La situación ocurre en medio de un escenario marcado por lluvias continuas y niveles de alerta activos en múltiples provincias, según los organismos de emergencia.

Lo que dijo Educación

En contraste, el Ministerio de Educación (MINERD) informó la suspensión de la docencia en toda la provincia de Puerto Plata, luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) la declarara en alerta roja, debido al riesgo asociado a las precipitaciones.

La institución explicó que la medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo, y exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales.

Informe del COE

De acuerdo con el último informe del COE, una provincia se mantiene en alerta roja, 22 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla, y cinco en alerta verde, debido a la continuidad de las lluvias y la saturación de los suelos.

COE

El clima para hoy

Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que durante la mañana continuarán las precipitaciones en varias provincias del norte, mientras que en la tarde se esperan aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diferentes puntos del país, incluyendo el Gran Santo Domingo.

Las autoridades mantienen el llamado a la población a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil ante la evolución de las condiciones del tiempo.