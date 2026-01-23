Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Las nominaciones a los Premios Oscar 2026 no solo trajeron reconocimiento, sino también una ola de emoción entre sus protagonistas. Actores y actrices celebraron la noticia con mensajes cargados de gratitud, sorpresa y amor por el cine.

Elle Fanning compartió su incredulidad y felicidad tras recibir su primera nominación al Premio de la Academia, destacando el valor emocional del proyecto Sentimental Value.

“¿Es real? ¿Es un sueño? Estoy en absoluto shock”, expresó la actriz, quien subrayó la importancia de una película que honra el poder del cine y de la familia. Fanning también celebró que “toda la casa fue nominada”, mostrando su admiración por sus compañeros de elenco.

Por su parte, Jacob Elordi, nominado a los 28 años, se mostró visiblemente emocionado y consciente del momento clave que atraviesa en su carrera.

“Estoy fuera de mí, emocionadísimo. Esto marcha sobre ruedas”, declaró el actor, consolidándose como una de las figuras jóvenes más fuertes de la temporada de premios.

En tanto, Emma Stone agradeció a la Academia por las nominaciones obtenidas por Bugonia y dedicó palabras especiales a su director, Yorgos Lanthimos, y a todo el equipo creativo.

“Nada de esto existiría sin nuestro director”, afirmó Stone, quien también compartió el reconocimiento con Jesse Plemons y el resto del elenco y productores.