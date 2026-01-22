"F1: La película" nominada a Mejor Película en los premios Óscar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

"F1: La película", protagonizada por Brad Pitt, fue nominada a cuatro premios Óscar, entre ellos, en la categoría de Mejor Película.

Las otras tres categorías a las que fue nominada la película fueron Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales.

Dirigida por Joseph Kosinski, la estrella de Hollywood Brad Pitt interpreta a Sonny Hayes, un expiloto de F1 que regresa a la competición con el equipo ficticio APXGP, formando pareja con el piloto novato Joshua Pearce (interpretado por Damson Idris). La película ha recaudado más de $600 millones de dólares.

Durante el rodaje, el equipo ficticio se integró junto a los diez equipos reales de F1 en el pit lane, y gran parte de la acción se filmó durante los fines de semana de Grandes Premios de las temporadas 2023 y 2024 de la Fórmula 1.

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar será el 15 de marzo en el teatro Ovation Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos.