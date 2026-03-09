Semana del Óscar 2026: ¿Quién se lleva la estatuilla en las categorías principales?

Publicado por AP Creado: Actualizado:

NUEVA YORK (AP) — ¿Quién dice que hay que tener cuidado con los idus de marzo?

La entrega de los Premios de la Academia el 15 de marzo puede parecer tardía. Para entonces, habrá pasado casi un año desde que "Sinners" cautivó a los espectadores el pasado abril. Algunos nominados llevan en campaña desde el Festival de Cine de Cannes en mayo.

Pero la ventaja de una prolongada carrera por los Oscar ha traído consigo un drama inesperado de final de temporada. Si piensas en las mismas películas durante bastante tiempo, la opinión puede cambiar. Durante meses, "Una batalla tras otra" de Paul Thomas Anderson arrasó en la temporada de premios, cosechando un premio tras otro. Pero las victorias de "Sinners" y Michael B. Jordan en los Premios al Actor del domingo , junto con otros acontecimientos recientes, han dado a la carrera por los Oscar lo que Smoke or Stack llamaría savia fresca.

Después de todo, unos Premios de la Academia que parecían una victoria fácil podrían estar muy reñidos. Con la votación de los Oscar finalizando el jueves, repasemos las categorías principales.

Mejor Película

DÓNDE ESTÁN LAS COSAS

Andy Jurgensen, de izquierda a derecha, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor y Paul Thomas Anderson (Foto AP/Alastair Grant)

“Una batalla tras otra” ha ganado en los Globos de Oro , los premios BAFTA , los premios del Sindicato de Productores y los del Sindicato de Directores . Pero su récord casi intachable se vio sacudido en los Premios al Actor del domingo (anteriormente los Premios SAG), donde “Sinners” se llevó el primer premio. Tendrías que haber jugado bastantes rondas en el bar de mala muerte “Sinners” para convencerte de que cualquier otra cosa tiene alguna posibilidad

¿QUÉ TIENE LA VENTAJA?

Las probabilidades son más altas para "Una batalla tras otra" de Anderson. El Sindicato de Productores, que utiliza un sistema de votación preferencial como la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, es uno de los indicadores más predictivos. Sus ganadores han igualado los resultados en los últimos cinco años y en ocho de los últimos diez.

El premio del sindicato de actores al mejor reparto, por otro lado, tiene un historial inestable. En los últimos 31 años, el ganador del SAG solo ha igualado al campeón del Óscar en 15 ocasiones. Sin embargo, la victoria de "Sinners" llegó justo en medio de la votación del Óscar. Era un buen momento para destacar. Así que esta carrera se siente casi como un cara o cruz, con una película de Warner Bros. en ambos bandos. El historial de la temporada de premios coloca a "One Battle After Another" como favorita. Pero "Sinners", incluso con un récord de 16 nominaciones al Óscar , se lleva el papel de la menos favorita.

Mejor actor

DÓNDE ESTÁN LAS COSAS

Esta ha sido una de las carreras más competitivas y difíciles de predecir de la temporada. Miren a Leonardo DiCaprio. Ofrece una de las mejores actuaciones de su carrera, en la favorita a mejor película, y sigue teniendo pocas posibilidades. En cambio, Timothée Chalamet era ampliamente percibido como el líder después de sus primeras victorias en los Globos de Oro y los Premios Críticos de Cine por su frenética actuación en "Marty Supreme". Pero los premios BAFTA enturbiaron las aguas (Robert Aramayo, que no estaba en la contienda por los Oscar, fue el ganador inesperado). Y la estrella de "Sinners", Michael B. Jordan, para su sorpresa, ganó en los Premios al Actor

¿QUIÉN TIENE LA VENTAJA?

La campaña de Chalamet, quizás metafórica, llena de fanfarronería y fanfarronería, irritó a algunos votantes. Al mismo tiempo, muchos en la academia sintieron que el actor de 30 años debería haber ganado el año pasado por su interpretación de Bob Dylan en "A Complete Unknown", un año en el que ganó con el sindicato de actores, pero perdió contra Adrien Brody ("The Brutalist") en los Oscar. Chalamet espera que este año ocurra lo contrario. Pero la academia es notoriamente reticente a recompensar a las jóvenes estrellas. Jordan, de 39 años, no es mucho mayor. Pero ahora, de repente, siente que ha llegado su momento.

Mejor Actriz

DÓNDE ESTÁN LAS COSAS

Desde el lanzamiento de “Hamnet” en el festival de otoño, Jessie Buckley ha sido la favorita. Ha ganado en los Globos de Oro, los BAFTA y los Premios al Actor. Su competidora más cercana es probablemente Rose Byrne, quien ganó en los Globos de Oro en la categoría de comedia/musical por “If I Had Legs I'd Kick You”.

Jessie Buckley (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)

¿QUIÉN TIENE LA VENTAJA?

Esta es fácil. La suerte ha fluctuado en la mayoría de las categorías principales, pero Buckley se ha consolidado como el favorito durante meses.

Mejor actor de reparto

DÓNDE ESTÁN LAS COSAS

Sean Penn, dos veces ganador del Óscar, casi no ha hecho campaña, pero se encuentra como el favorito después de ganar en los Premios al Actor y los BAFTA. Pero varios otros nominados permanecen en la contienda. Stellan Skarsgård (“Sentimental Value”) ganó en los Globos y es el tipo de actor veterano muy querido que a la academia le gusta recompensar. Pero también lo es Delroy Lindo (“Sinners”), quien fue una nominación sorpresa al Óscar. A los ojos de muchos, Lindo se ha unido rápidamente a los contendientes

¿QUIÉN TIENE LA VENTAJA?

Las recientes victorias de Penn lo sitúan claramente en cabeza, y podría mantenerse ahí. Pero esta categoría sigue estando llena de posibilidades. La fuerte proyección internacional de la academia debería ayudar a Skarsgård. Y no fue casualidad que, cuando "Sinners" ganó el premio al mejor reparto en los Premios al Actor, Lindo diera el discurso de aceptación.

Mejor Actriz de Reparto

DÓNDE ESTÁN LAS COSAS

Esta categoría ha tenido una gran acogida. Teyana Taylor (“Una batalla tras otra”) ganó en los Globos de Oro. Wunmi Mosaku (“Sinners”) ganó en los BAFTA. Y Amy Madigan (“Weapons”) ganó tanto en los Premios al Actor como en los Premios de la Crítica

¿QUIÉN TIENE LA VENTAJA?

Cualquiera de los tres podría ganar. Dos de ellos —Taylor y Mosaku— tienen la ventaja de coprotagonizar películas que la academia obviamente adora. "Sinners" y "One Battle After Another" suman 29 nominaciones entre ambas, mientras que "Weapons" solo tiene una. Sin embargo, Madigan, de 75 años, otra aclamada actriz de reparto con décadas de trayectoria, tiene el impulso gracias a su encantador discurso en los Premios a los Actores.